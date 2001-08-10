Житель Холмского района украл 700 тысяч рублей и закопал их у своего дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22-летний житель Холмского района предстанет перед судом по обвинению в краже 700 тысяч рублей во время визита в квартиру бывшего сожителя своей возлюбленной. Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, следственный отдел завершил расследование уголовного дела по факту тайного хищения в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

1 мая 2025 года молодой человек приехал с девушкой в Анивский район, чтобы забрать её вещи. В квартире он заметил на полке шкафа сверток, обернутый фольгой. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он спрятал свёрток с деньгами под одежду. После возвращения в Холмский район обвиняемый закопал полиэтиленовый пакет с украденными средствами возле своего участка. Позже он извлек и потратил 270 тысяч рублей на личные нужды.

Следствие установило весь цикл преступления: от обнаружения денег до их сокрытия и частичной растраты. Собранные материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.