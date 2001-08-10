Житель Холмского района украл 700 тысяч рублей и закопал их у своего дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22-летний житель Холмского района предстанет перед судом по обвинению в краже 700 тысяч рублей во время визита в квартиру бывшего сожителя своей возлюбленной. Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, следственный отдел завершил расследование уголовного дела по факту тайного хищения в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ).
1 мая 2025 года молодой человек приехал с девушкой в Анивский район, чтобы забрать её вещи. В квартире он заметил на полке шкафа сверток, обернутый фольгой. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он спрятал свёрток с деньгами под одежду. После возвращения в Холмский район обвиняемый закопал полиэтиленовый пакет с украденными средствами возле своего участка. Позже он извлек и потратил 270 тысяч рублей на личные нужды.
Следствие установило весь цикл преступления: от обнаружения денег до их сокрытия и частичной растраты. Собранные материалы с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:13 Сегодня В Южно-Сахалинске прошло торжественное мероприятие в честь Дня рыбака
09:38 Сегодня Сборные Амурской области и Хабаровского края прибыли на Сахалин для участия в Кубке Защитников Отечества
09:10 Сегодня Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 140 нарушений ПДД и задержали 5 пьяных водителей
08:58 Сегодня На Сахалине произошло землетрясение
10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
16:17 4 Июля В Южно-Сахалинске поздравили ветерана труда с 98-летием
13:10 4 Июля Фотопроект "Семьи Южного" украсил улицы Южно-Сахалинска к празднику
16:39 4 Июля "Геоскан" приступила к масштабной аэросъемке Сахалинской области
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
12:18 27 Июня Спасатели эвакуировали 21 человека при пожаре на улице Пушкина в Холмске
Выбор редакции
- 09:38 Сегодня Сборные Амурской области и Хабаровского края прибыли на Сахалин для участия в Кубке Защитников Отечества
- 10:59 Вчера Погоня в Долинске закончилась аварией с пострадавшими
- 14:57 7 Июля VI Фестиваль театров Дальнего Востока завершился в Южно-Сахалинске
- 10:03 4 Июля 50 выпускников сахалинского колледжа получили работу в аэропорту Южно-Сахалинска
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?