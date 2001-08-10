Пожарные за четыре минуты прибыли на тушение горящего дома в Первомайске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарные Сахалинской области за четыре минуты прибыли к горящему нежилому зданию в селе Первомайск, предотвратив переход огня на соседнюю котельную. Как сообщает ТИА "Острова" в ГУ МЧС по региону, открытое пламя за считанные минуты охватило 216 м², создав угрозу критическому объекту.

Диспечер ЕДДС получил вызов о возгорании деревянного дома на ул. Суворова в 02:38. Первый расчет пожарно-спасательной службы обнаружил интенсивное горение на площади 80 м². Для борьбы с огнем привлекли 8 сотрудников МЧС с тремя единицами техники, а также персонал местной лесопожарной станции с бульдозером.

Спасатели локализовали пламя к 04:20, а полностью ликвидировали его лишь к 16:30 из-за сложностей доступа к скрытым очагам. Мощная струя воды и спецтехника не допустили распространения на котельную. Пострадавших и погибших нет. Специалисты начали расследование причин пожара.