Тихоокеанское
информационное агентство
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09:10, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 140 нарушений ПДД и задержали 5 пьяных водителей

Сахалинские автоинспекторы за сутки выявили 140 нарушений ПДД и задержали 5 пьяных водителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники ГИБДД выявили более 140 нарушений ПДД. Пять водителей сели за руль в состоянии опьянения, а 14 управляли машинами без прав или после лишения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, инспекторы в ходе рейдов задержали 19 водителей: пятеро были пьяны, а 14 либо не имели прав, либо лишились их по решению суда. Еще 17 автомобилей отправили на штрафстоянку. Кроме того, автоинспекторы оформили штрафы за отсутствие ремней безопасности (8 случаев), тонировку стекол (16 нарушений), неправильную перевозку детей (4 водителя) и технические неисправности (3 машины с неисправным глушителем). Также наказали трех водителей за выезд на встречную полосу, пятерых — за игнорирование дорожных знаков и неправильную парковку, четверых — за езду на незарегистрированных авто. Один пешеход нарушил правила, а четверо водителей не пропустили людей на переходе.

Отдельно в ГИБДД отметили, что четырех автовладельцев привлекли за неуплату штрафов в срок. Параллельно стационарные камеры зафиксировали 2089 нарушений: 1868 водителей превысили скорость, 10 проехали на красный свет, 77 не пристегнулись, а 12 не уступили дорогу пешеходам.

Несмотря на массовые проверки, серьезных аварий за сутки удалось избежать. В Госавтоинспекции подчеркивают, что профилактические рейды продолжатся — их цель снизить количество ДТП и дисциплинировать участников движения.

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