Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июля 2025
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08:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине утром 10 июля произошло землетрясение. Подземный толчок силой до 2 баллов могли ощутить жители села Ильинского, пишет astv.ru.

По данным сейсмостанции "Южно-Сахалинск", землетрясение зафиксировали в 7:08 в координатах 48.1 северной широты и 141.9 восточной долготы. Глубина составила 9 км, магнитуда - 3,2.

"Эпицентр располагался в 26 км западнее села Ильинского", - отметили на сейсмостанции.

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