Электронные табло на остановках Благовещенска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Благовещенцы за последнее время неоднократно сообщали о сбое в работе электронного табло на автобусных павильонах. Бегущая строка на остановках в разных районах города демонстрировала странные тексты, в том числе с нецензурной лексикой, пишет ИА "Порт Амур".

В МЦУ Благовещенска сообщили, что это дело рук хулиганов, которые взламывают электронную систему. Специалисты оперативно восстанавливают исходные данные.

Жителей просят сообщать в чат-бот мэра, если вновь увидят на остановках сомнительные