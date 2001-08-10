Пожарные ликвидировали возгорание фасада дома в Анивском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Анивском районе Сахалинской области пожарные за 16 минут ликвидировали возгорание фасада частного дома. ЧП произошло утром 9 июля, обошлось без пострадавших, причина пожара пока неизвестна.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, сигнал о возгорании поступил в диспетчерскую службу в 07:40. Уже через 5 минут расчёт пожарно-спасательной части №52 из села Троицкое прибыл на место происшествия. К их приезду фасад дома на улице Звёздная уже тлел.
Пожарные локализовали очаг возгорания к 07:53, а через три минуты полностью ликвидировали пламя. В операции участвовали 5 спасателей и одна единица спецтехники. Никто из жильцов не пострадал. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.
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