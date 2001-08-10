Три аварии с пострадавшими и почти 2500 нарушений ПДД зафиксировали на Сахалине за день

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина зарегистрировали три аварии, в которых пострадали люди. Параллельно сотрудники ГИБДД провели масштабные рейды, выявив 88 административных нарушений, а камеры автоматической фиксации запечатлели еще 2480 случаев несоблюдения ПДД.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, за сутки инспекторы отстранили от управления троих водителей в состоянии опьянения. Еще семерых задержали за езду без прав или после лишения водительского удостоверения. Пять автомобилей нарушителей отправили на спецстоянку. Помимо этого, полицейские выписали штрафы за отсутствие ремней безопасности (7 случаев), тонировку стекол (5 нарушений), неправильную перевозку детей (3 водителя) и другие нарушения.

Стационарные комплексы фиксации за сутки выявили 2480 нарушений ПДД. Больше всего водителей (2058) превысили скорость, еще 254 человека проигнорировали ремни безопасности. Кроме того, 17 автомобилистов проехали на красный свет, а 18 - не пропустили пешеходов. Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) уже подготовил материалы для привлечения виновных к ответственности.