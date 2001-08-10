На Камчатке пропали трое туристов, отправившиеся сплавляться на катамаране

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке шестой день нет данных о судьбе пропавших туристов. Трое человек на катамаране отправились из Усть-Камчатска и пропали. Проводится проверка по признакам уголовного преступления, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

4 июля текущего года двое мужчин и женщина отправились на катамаране из посёлка Усть-Камчатск в неустановленном направлении. До сих пор неизвестно, где они и что с ними.

"Следователями Камчатского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие смерть двух и более лиц)", - пояснили следователи.

Обстоятельства исчезновения катамарана с туристами расследует и Камчатская транспортная прокуратура. По данным надзорного ведомства, 7 июля в соцсетях появились публикации об исчезновении двоих мужчин и женщины, которые передвигались на самодельном катамаране в районе озера Собачье в Усть-Камчатском округе. Связь с ним была утеряна, в настоящее время местонахождение катамарана и пассажиров не известно.

По информации "Лента.ру", исчезли известный российский путешественник Сергей Лекай из Москвы, 50-летний Виталий Щеринов из Санкт-Петербурга и 42-летняя Татьяна Кузнецова из подмосковного Дмитрова. Пока никаких их следов найти не удалось.