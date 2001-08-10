Южносахалинку обвиняют в краже найденного в такси смартфона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по Анивскому городскому округу завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летней жительницы Южно-Сахалинска. Женщине предъявили обвинение в краже смартфона, которую она совершила, находясь в автомобиле такси.
Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, установлено, что обвиняемая обнаружила чужой телефон в салоне такси. Вместо того чтобы сообщить о находке водителю, она присвоила устройство. Далее женщина извлекла из телефона сим-карту, начала им пользоваться, а впоследствии сдала гаджет в ломбард, получив за него 10 тысяч рублей.
Своими действиями обвиняемая причинила потерпевшему значительный материальный ущерб, оцененный следствием в 30 тысяч рублей. Эти действия подпадают под часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Собранные по делу материалы с утвержденным обвинительным заключением следственный отдел направил в суд для рассмотрения по существу.
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