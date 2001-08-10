Тихоокеанское
информационное агентство
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11:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке местного жителя подозревают в сотрудничестве с СБУ

На Камчатке местного жителя подозревают в сотрудничестве с СБУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники камчатского УФСБ России задержали местного жителя. Мужчину подозревают в установлении конфиденциального сотрудничества со службой безопасности Украины, пишет ИА "Кам 24".

По данным следствия, камчатец собрал и отправил иностранной спецслужбе информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны вооружённых сил в Краснодарском крае. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.

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