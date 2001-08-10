11:44, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
На Камчатке местного жителя подозревают в сотрудничестве с СБУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники камчатского УФСБ России задержали местного жителя. Мужчину подозревают в установлении конфиденциального сотрудничества со службой безопасности Украины, пишет ИА "Кам 24".
По данным следствия, камчатец собрал и отправил иностранной спецслужбе информацию о расположении объектов энергетики и средств противовоздушной обороны вооружённых сил в Краснодарском крае. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили ИА «Кам 24» в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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