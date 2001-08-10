На "стрелке" в Приморье подростку выстрелили в глаз
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Несовершеннолетние устроили в Приморье разборки в стиле 90-х. Один из детей выстрелил из пистолета в своего оппонента, в результате чего пострадавший лишился глаза, сообщает РИА VladNews.
Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по г. Находке, в отдел полиции обратился 38-летний житель Находки. Он рассказал о том, что неизвестный подросток на парковке около здания на ул. Дзержинского, 1 выстрелил из пистолета в его 13-летнего сына.
Местные Telegram-каналы пишут про инцидент следующее: 13-летний мальчик переписывался в интернете с девочкой. Все было хорошо, пока в их переписку не вмешался некий подросток, представившийся парнем девушки. Он вызвал юношу на «стрелку». Мальчик пришел один, а нападавший – с другом. В ходе конфликта подростку выстрелили в лицо из пневматического пистолета. Операция не помогла — глаз спасти не удалось. Все это было зафиксировано камерами видеонаблюдения.
В настоящий момент полицейские осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств инцидента и личности подростка, причинившего телесные повреждения потерпевшему. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего.
Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента.
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