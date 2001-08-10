Тихоокеанское
информационное агентство
8 Июля 2025
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10:21, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Спасатели оперативно потушили природный пожар под Анивой

Спасатели оперативно потушили природный пожар под Анивой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине пожарные оперативно ликвидировали крупное возгорание сухой растительности. Благодаря слаженным действиям профессиональных спасателей и добровольцев огонь не успел перекинуться на жилые строения и лесной массив.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС по Сахалинской области, сигнал о пожаре поступил в 15:59. Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через 10 минут. Сильный ветер создавал угрозу быстрого распространения огня, поэтому к тушению сразу подключились дополнительные силы.

На месте работали 12 профессиональных пожарных с тремя единицами техники, два добровольца из местной пожарной дружины, а также пять сотрудников Анивской лесопожарной станции со специализированной техникой. Пожарным потребовалось менее трех часов, чтобы локализовать возгорание на площади 3 гектара, а к 20:58 они полностью ликвидировали огонь.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. В МЧС напоминают жителям области о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в период повышенной пожароопасности.

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