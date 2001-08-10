Спасатели оперативно потушили природный пожар под Анивой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине пожарные оперативно ликвидировали крупное возгорание сухой растительности. Благодаря слаженным действиям профессиональных спасателей и добровольцев огонь не успел перекинуться на жилые строения и лесной массив.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС по Сахалинской области, сигнал о пожаре поступил в 15:59. Первые пожарные расчеты прибыли на место уже через 10 минут. Сильный ветер создавал угрозу быстрого распространения огня, поэтому к тушению сразу подключились дополнительные силы.

На месте работали 12 профессиональных пожарных с тремя единицами техники, два добровольца из местной пожарной дружины, а также пять сотрудников Анивской лесопожарной станции со специализированной техникой. Пожарным потребовалось менее трех часов, чтобы локализовать возгорание на площади 3 гектара, а к 20:58 они полностью ликвидировали огонь.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. В МЧС напоминают жителям области о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в период повышенной пожароопасности.