Сахалинские инспекторы уничтожили незаконно ввезенные семена из Азии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты Россельхознадзора в июне дважды пресекли попытки незаконного ввоза партий пакетированных семян через пункт пропуска «Невельск» на Сахалине. Пассажиры, прибывавшие из Южной Кореи и Японии, пытались провезти семена овощных, цветочных и сельскохозяйственных культур без обязательных фитосанитарных сертификатов, что создает риск заноса опасных вредителей.
27 июня инспекторы фитосанитарного поста «Холмский» Приморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили 19 пакетов семян овощей и цветов в ручной клади граждан России, следовавших из Южной Кореи. Ранее, 19 июня, госинспекторы управления выявили аналогичное нарушение у россиян, прибывших из Японии – они пытались ввезти 107 упаковок семян сельскохозяйственных растений.
Россельхознадзор возбудил административные дела в отношении всех нарушителей. Весь изъятый семенной материал – общим количеством 126 упаковок – специалисты уничтожили путем сжигания, как того требует процедура.
Ввоз семян без фитосанитарного сертификата законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) категорически запрещает. Такие меры необходимы для защиты агропромышленного комплекса России от карантинных объектов, которые могут содержаться в неконтролируемом семенном материале.
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