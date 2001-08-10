В Южно-Сахалинске неизвестный сбил пенсионерку и скрылся
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
6 июля в Южно-Сахалинске неизвестный водитель сбил 76-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Пенсионерка получила травмы, а полиция проводит проверку по факту ДТП.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, инцидент произошел в 7:35 утра возле дома 44А на улице Кирова. Предварительные данные свидетельствуют, что неустановленный автомобилист совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть, после чего покинул место происшествия.
Медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу с телесными повреждениями. Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают скрывшегося водителя. Полиция просит очевидцев ДТП сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании.
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