В Южно-Сахалинске неизвестный сбил пенсионерку и скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

6 июля в Южно-Сахалинске неизвестный водитель сбил 76-летнюю женщину и скрылся с места происшествия. Пенсионерка получила травмы, а полиция проводит проверку по факту ДТП.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции, инцидент произошел в 7:35 утра возле дома 44А на улице Кирова. Предварительные данные свидетельствуют, что неустановленный автомобилист совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть, после чего покинул место происшествия.

Медики скорой помощи доставили пострадавшую в больницу с телесными повреждениями. Сотрудники ГИБДД в настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают скрывшегося водителя. Полиция просит очевидцев ДТП сообщить любую информацию, которая может помочь в расследовании.