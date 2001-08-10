Пожарные ликвидировали крупный пожар в частном доме в селе Восток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 июля в селе Восток Тымовского района произошел масштабный пожар в частном доме. Пожарные оперативно отреагировали и предотвратили распространение огня на соседние строения.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ПСС Сахалинской области, сигнал о возгорании поступил в 16:54. Уже через 9 минут первые расчеты прибыли на место происшествия на улицу Зеленую, где горел жилой дом площадью 320 квадратных метров. Огонь угрожал соседней постройке, находившейся всего в 9 метрах.

В тушении участвовали 8 пожарных и 3 единицы техники из пожарно-спасательных частей Тымовского и Адо-Тымово. Спасателям потребовалось около часа, чтобы локализовать пламя, а полностью ликвидировать пожар удалось к 23:35. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты сейчас устанавливают причину возгорания.