Суд лишил прав и автомобиля жителя Сахалина за повторное вождение в нетрезвом виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина, ранее уже лишенный прав за аналогичное нарушение, вновь сел за руль пьяным в новогоднюю ночь, что привело к суровому наказанию, включающему конфискацию его автомобиля.

В судебном заседании было установлено, что вечером 31 декабря 2024 года осужденный, несмотря на действующее административное наказание (лишение права управления) за предыдущее вождение в пьяном виде, сознательно нарушил закон. Он управлял своим автомобилем Toyota Caldina в нетрезвом состоянии на улицах Холмска. Сотрудники ГИБДД остановили нарушителя и отстранили его от вождения. Медицинское освидетельствование на месте подтвердило состояние опьянения.

Подсудимый в ходе судебного разбирательства полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая это признание, раскаяние и другие смягчающие обстоятельства, а также мнение государственного обвинителя, суд определил меру наказания. Как сообщает ТИА "Острова" в областной прокуратуре, мужчине назначили 280 часов обязательных работ. Дополнительно его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сроком на 2 года и 10 месяцев. Важным элементом приговора стала конфискация принадлежавшего осужденному автомобиля Toyota Caldina.

Приговор пока не вступил в законную силу.