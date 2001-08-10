Житель Южно-Сахалинска присвоил деньги упавшего знакомого после застолья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Уголовный розыск Отдела полиции УМВД России по Южно-Сахалинску установил личность подозреваемого в хищении значительной суммы денег. Им оказался 42-летний горожанин. Расследование показало, что инцидент произошел после совместного времяпрепровождения. Подозреваемый сопровождал 60-летнего знакомого домой, когда тот не удержался на ногах. В момент падения из кармана пострадавшего выпали денежные купюры.
Фигурант заметил выпавшие деньги и решился на кражу. Он незаконно присвоил 25 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на собственные нужды. Потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже.
Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Как сообщает ТИА "Острова" в сахалинской полиции, в отношении 42-летнего подозреваемого избрали меру пресечения. Мужчина дал подписку о невыезде и надлежащем поведении. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.
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