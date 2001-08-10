Тихоокеанское
информационное агентство
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11:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пожарные за 53 минуты потушили возгорание в Смирныховском районе

Пожарные за 53 минуты потушили возгорание в Смирныховском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 июля в Смирныховском районе произошел пожар, в результате которого полностью сгорела хозяйственная постройка. Огнеборцы оперативно справились с огнем, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", сигнал о возгорании поступил в 16:38. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия в переулке Зональном села Первомайск, где горела хозяйственная постройка площадью 50 кв. метров.

Расчеты отдельного поста пожарно-спасательной части №39 локализовали пожар к 17:00, а к 17:30 полностью ликвидировали возгорание. В тушении участвовали 3 пожарных и 1 единица техники. Специалисты пока устанавливают причину происшествия.

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