Пожарные за 53 минуты потушили возгорание в Смирныховском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 июля в Смирныховском районе произошел пожар, в результате которого полностью сгорела хозяйственная постройка. Огнеборцы оперативно справились с огнем, жертв и пострадавших нет.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "ПСС Сахалинской области", сигнал о возгорании поступил в 16:38. Уже через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия в переулке Зональном села Первомайск, где горела хозяйственная постройка площадью 50 кв. метров.

Расчеты отдельного поста пожарно-спасательной части №39 локализовали пожар к 17:00, а к 17:30 полностью ликвидировали возгорание. В тушении участвовали 3 пожарных и 1 единица техники. Специалисты пока устанавливают причину происшествия.