Тихоокеанское
информационное агентство
4 Июля 2025
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На Камчатке три медведя "разводят" автомобилистов на еду
10:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель Toyota Land Cruiser сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

На Сахалине водитель Toyota Land Cruiser сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 июля 2025 года во дворе дома №12 на улице Портовой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого пешехода. Водитель внедорожника, двигаясь задним ходом, сбил 78-летнюю женщину, которая получила травмы.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД Сахалинской области, инцидент произошел в 18:40. 59-летний водитель Toyota Land Cruizer не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом и совершил наезд на пенсионерку.

Медики скорой помощи оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и доставили ее в лечебное учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала повреждения автомобиля и собрала показания очевидцев.

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