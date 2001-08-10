На Сахалине водитель Toyota Land Cruiser сбил пенсионерку, двигаясь задним ходом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 июля 2025 года во дворе дома №12 на улице Портовой произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожилого пешехода. Водитель внедорожника, двигаясь задним ходом, сбил 78-летнюю женщину, которая получила травмы.

Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД Сахалинской области, инцидент произошел в 18:40. 59-летний водитель Toyota Land Cruizer не убедился в безопасности маневра при движении задним ходом и совершил наезд на пенсионерку.

Медики скорой помощи оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и доставили ее в лечебное учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала повреждения автомобиля и собрала показания очевидцев.