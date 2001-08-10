На дорогах Сахалина за сутки зафиксировано более двух тысяч нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За последние сутки на Сахалине произошло два ДТП с пострадавшими, а сотрудники ГИБДД выявили более 2 тысяч нарушений правил дорожного движения. Особую тревогу вызывают 4 водителя, задержанные за управление автомобилем в состоянии опьянения, и 16 человек, севших за руль без прав.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, в ходе профилактического рейда инспекторы составили 108 протоколов за различные нарушения. Среди них - выезд на встречную полосу, перевозка детей с нарушениями, езда с тонированными стеклами и техническими неисправностями. Особое внимание привлекли 13 водителей, которые не пристегивались ремнями безопасности.
Стационарные камеры фиксации нарушений за сутки зарегистрировали 2274 случая нарушения ПДД. Больше всего водителей (1460) превысили скорость, 35 проигнорировали запрещающий сигнал светофора, а 16 не пропустили пешеходов на переходах. Семь автомобилей нарушителей отправили на штрафстоянку. В настоящее время сотрудники ЦАФАП ГИБДД продолжают обрабатывать материалы по всем выявленным нарушениям.
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