В Поронайске задержали двух местных жителей за серию преступлений
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайске сотрудники полиции задержали двух местных жителей, подозреваемых в серии преступлений. Мужчины пытались ограбить офис транспортной компании, а затем совершили кражу продуктов и угон автомобиля.
Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, инцидент начался с попытки кражи из офиса транспортной компании. Подозреваемые использовали монтировку, чтобы проникнуть внутрь через окно, но их спугнули прохожие. Но через несколько дней они вернулись и похитили продукты на сумму 51 тысячу рублей.
Следствие установило, что 2 июля эти же фигуранты угнали автомобиль возле автосервиса, заведя его с помощью отвертки. Сотрудники правоохранительных органов возбудили три уголовных дела: за покушение на кражу, кражу с проникновением и угон транспортного средства. Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде подписки о невыезде. Часть похищенного полиция уже изъяла.
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