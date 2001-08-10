В Долинске возбудили уголовное дело за серию краж металлических кранов из подвалов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинске сотрудники полиции задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в серии краж отопительного оборудования из подвалов многоквартирных домов. Как установили правоохранители, мужчина, имеющий неснятые судимости, похищал металлические краны и соединительные муфты, после чего сдавал их на металлолом, причинив ущерб на сумму более 77 тысяч рублей.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинской полиции, первые заявления о кражах поступили 27 июня от руководителей управляющих компаний. Оперативники установили, что подозреваемый проникал в подвалы с помощью лома, срывал замки и выносил металлические краны отопительной системы и соединительные муфты. "В первый раз он причинил ущерб на 26 тысяч рублей, а через несколько дней повторил преступление, похитив оборудование еще на 51 тысячу рублей", - пояснили в полиции.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). В отношении задержанного суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Все похищенное оборудование мужчина успел сдать в пункт приема металлолома. Полиция продолжает устанавливать возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.
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