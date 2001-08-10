Сахалинский суд приговорил злостного неплательщика алиментов к полугоду колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор 34-летнему местному жителю за систематическое уклонение от уплаты алиментов. Мужчине назначили 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении за накопленный долг перед ребенком, превышающий 800 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, подсудимый, имеющий неснятую судимость, продолжал игнорировать решение суда о выплате алиментов, несмотря на ранее наложенное административное взыскание. В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей).

Суд принял во внимание позицию государственного обвинителя и назначил максимально строгое наказание в рамках санкции статьи. "Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке", - уточнили в судебном органе. Этот случай стал очередным в практике привлечения к уголовной ответственности злостных неплательщиков алиментов в Сахалинской области.