Бывшего полицейского будут судить в Приамурье за организацию нелегальной миграции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье экс-сотрудник полиции предстанет перед судом за организацию нелегальной миграции, пишет ИА "Порт Амур".

По данным следствия, бывший начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России "Бурейский" в июне 2022 года вступил в сговор с местным предпринимателем. Бизнесмен подыскивал фиктивного работодателя, оформлявшего липовые трудовые договоры и уведомления о прибытии. Начальник миграционной службы же, используя свое служебное положение, ставил иностранцев на миграционный учет, не привлекая предпринимателя к ответственности. Взамен, как сообщает региональное следственное управление СК России, он получал услуги по строительству дачи.

В итоге с 2022 по 2024 год подельники "легализовали" пребывание в Архаринском округе более 10 иностранцев.

Преступную схему пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области. Как сообщили Порт Амуру в областном УМВД, полицейский был уволен за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

По информации региональной прокуратуры, уголовное дело в отношении экс-полицейского направлено в суд. Ему придется ответить по трем статьям - за организацию незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, фиктивную постановку иностранцев на учет и использование служебных полномочий вопреки интересам службы.

Уголовное дело в отношении предпринимателя еще расследуют.