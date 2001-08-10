20-летний житель Южно-Сахалинска ограбил пенсионера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело о грабеже с применением насилия, жертвой которого стал 61-летний местный житель. 20-летний подозреваемый отобрал у пенсионера мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей, воспользовавшись его нетрезвым состоянием.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, инцидент произошел возле одного из торговых центров. Молодой человек несколько раз пытался выхватить телефон из рук потерпевшего, а когда это не удалось - повалил его на землю и забрал гаджет. Оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его.

Следствие квалифицировало действия фигуранта по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж с применением насилия). Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным полиции, задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности, однако теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.