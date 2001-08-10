Мошенник на Сахалине похитил 85 тысяч рублей через сохраненный пароль в ноутбуке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денег с банковского счета знакомого. Полиция возбудила уголовное дело о краже на сумму 85 тысяч рублей, совершенной с использованием сохраненного пароля в ноутбуке.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД по Сахалинской области, инцидент произошел после того, как 24-летний потерпевший оформил кредитную карту на 450 тысяч рублей через ноутбук подозреваемого. "Мужчина оставил в устройстве сохраненные данные для входа в банковский кабинет, чем воспользовался его знакомый", - пояснили в ведомстве. Подозреваемый, ранее судимый, перевел деньги на свой счет и потратил их на личные нужды.

Следствие квалифицировало действия фигуранта по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде подписки о невыезде. Оперативникам удалось раскрыть преступление в короткие сроки благодаря оперативно-розыскным мероприятиям.