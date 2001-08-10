Пять пьяных водителей попались сахалинским автоинспекторам за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими, однако инспекторы ГИБДД выявили 141 нарушение правил дорожного движения. Особую тревогу вызывают пять случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения и 12 водителей, не имевших права садиться за руль.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской Госавтоинспекции, сотрудники ведомства за сутки составили протоколы на 11 водителей, просрочивших оплату штрафов. На специализированную стоянку отправили три автомобиля нарушителей. Среди наиболее частых нарушений - превышение скорости (1373 случая), непристегнутые ремни безопасности (999 водителей) и тонировка стекол (8 автомобилей).

Стационарные камеры фиксации нарушений зарегистрировали 2469 случаев несоблюдения ПДД. "Особое внимание мы уделяем безопасности детей - семь водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних", - отметили в ГИБДД. Также инспекторы выявили четыре случая опасного выезда на встречную полосу и одного водителя, эксплуатировавшего автомобиль с неисправной системой глушителя.