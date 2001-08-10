Тихоокеанское
информационное агентство
2 Июля 2025
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10:32, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пять пьяных водителей попались сахалинским автоинспекторам за сутки

Пять пьяных водителей попались сахалинским автоинспекторам за сутки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние сутки на Сахалине не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими, однако инспекторы ГИБДД выявили 141 нарушение правил дорожного движения. Особую тревогу вызывают пять случаев управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения и 12 водителей, не имевших права садиться за руль.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской Госавтоинспекции, сотрудники ведомства за сутки составили протоколы на 11 водителей, просрочивших оплату штрафов. На специализированную стоянку отправили три автомобиля нарушителей. Среди наиболее частых нарушений - превышение скорости (1373 случая), непристегнутые ремни безопасности (999 водителей) и тонировка стекол (8 автомобилей).

Стационарные камеры фиксации нарушений зарегистрировали 2469 случаев несоблюдения ПДД. "Особое внимание мы уделяем безопасности детей - семь водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних", - отметили в ГИБДД. Также инспекторы выявили четыре случая опасного выезда на встречную полосу и одного водителя, эксплуатировавшего автомобиль с неисправной системой глушителя.

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