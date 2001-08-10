Сахалинца будут судить за повторное вождение в нетрезвом виде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорская городская прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении местного жителя, повторно пойманного за рулем в нетрезвом состоянии. Как рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре, мужчине грозит до двух лет лишения свободы за управление автомобилем в состоянии опьянения после предыдущего административного наказания за аналогичное правонарушение.

По данным следствия, 21 мая 2025 года обвиняемый, уже лишенный водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования, вновь сел за руль автомобиля Chevrolet Niva в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД остановили его на улицах Углегорска и зафиксировали признаки опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Суд конфисковал автомобиль обвиняемого как орудие преступления. Материалы уголовного дела уже передали в Углегорский городской суд для рассмотрения по существу. Помимо возможного тюремного срока, мужчине грозит дополнительный запрет на управление транспортными средствами сроком до трех лет.