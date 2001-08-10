В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе сбили 8-летнего велосипедиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на нерегулируемом перекрестке произошло серьезное ДТП с участием ребенка. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном ГИБДД, 46-летний водитель Volkswagen Touareg сбил 8-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу.

Инцидент произошел 30 июня около 16:20 на пересечении улиц Чехова и Сахалинской. По предварительным данным, автомобиль двигался по улице Чехова в северном направлении, когда совершил наезд на юного велосипедиста.

В результате происшествия ребенок получил телесные повреждения. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося, включая скорость автомобиля и соблюдение правил дорожного движения обеими сторонами.