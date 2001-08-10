За сутки на Сахалине зафиксировали три ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За последние 24 часа на дорогах Сахалина произошло три аварии с пострадавшими, а инспекторы ГИБДД выявили сотни нарушений. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, среди задержанных оказались пять пьяных водителей и десять человек, лишенных прав или никогда их не имевших.

В ходе профилактического рейда сотрудники ГИБДД составили 114 протоколов за различные нарушения. Особую тревогу вызывают случаи управления автомобилями в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу и перевозки детей с нарушением правил. Пять автомобилей нарушителей отправили на штрафстоянку.

Системы автоматической фиксации за сутки выявили 3936 нарушений, среди которых преобладает превышение скорости (3241 случай). Также камеры зафиксировали 93 случая проезда на красный свет, 79 выездов на встречную полосу и 271 нарушение правил использования ремней безопасности. Шесть водителей попались на неуплате административных штрафов в установленный срок.