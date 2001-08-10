Тихоокеанское
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1 Июля 2025
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18:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Под Владивостоком рыболовный катер столкнулся с сухогрузом

Под Владивостоком рыболовный катер столкнулся с сухогрузом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Уссурийском заливе Японского моря напротив острова Русский произошло столкновение сухогруза с рыболовным катером. Инцидент случился накануне в условиях сильного тумана, сообщает РИА VladNews.

По предварительной информации, крупнотоннажный сухогруз следовал по установленному маршруту, когда перед ним внезапно появился рыболовный катер, не замеченный на радаре. В результате удара трое моряков с катера оказались за бортом. К счастью, их быстро подняли из воды, никто не пострадал. Обстоятельства происхождения катера в непосредственной близости от крупного судна в условиях плохой видимости выясняются.

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