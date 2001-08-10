В Соколе ликвидировали пожар в чердачном помещении жилого дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Сокол пожарные ликвидировали возгорание в частном доме на улице Железнодорожной. Открытое пламя охватило чердачное помещение, но обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС по Сахалинской области, сигнал о пожаре поступил в 05:46 утра. Пожарные расчеты прибыли на место через 9 минут. Спасателям потребовалось около 4 часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание на площади 120 квадратных метров. "Первыми подразделениям удалось локализовать огонь к 07:30, а к 10:00 полностью его потушить", - уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работали 5 пожарных и 2 единицы техники из пожарно-спасательной службы области, а также 2 военнослужащих с дополнительной техникой. Как отметили в МЧС, оперативные действия специалистов позволили предотвратить распространение огня на соседние строения. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Владельцам дома предстоит оценить ущерб от происшествия.