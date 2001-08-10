Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июля 2025
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На Сахалине следком проверяет обстоятельства гибели мужчины на берегу моря
14:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине следком проверяет обстоятельства гибели мужчины на берегу моря

На Сахалине следком проверяет обстоятельства гибели мужчины на берегу моря

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Корсаковском районе на берегу моря обнаружили тело 40-летнего мужчины. Следственный комитет начал доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СУ СК РФ по Сахалинской области, инцидент произошел в селе Озерское. Следователи осмотрели место происшествия, но не нашли на теле погибшего явных признаков насильственной смерти. Для определения точной причины гибели мужчины мы назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас правоохранительные органы опрашивают родственников и знакомых погибшего, а также проверяют возможные версии случившегося. Окончательные выводы о причинах смерти станут известны после получения результатов экспертизы.

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