Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в угоне автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полиция задержала 40-летнего жителя села Троицкое по подозрению в угоне автомобиля. Машину, принадлежащую 29-летнему местному жителю, уже вернули законному владельцу.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, инцидент произошел 27 июня 2025 года. Владелец автомобиля предоставил свою машину в аренду знакомому обвиняемого. Позже подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения без разрешения забрал транспортное средство и уехал на нем из Корсаковского района в Южно-Сахалинск.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили местонахождение автомобиля и задержали подозреваемого. Как рассказали в полиции, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Фигуранту избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.