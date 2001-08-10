Спасатели ночью эвакуировали туристов с Мицульского хребта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине спасатели ночью эвакуировали группу взрослых, которые не смогли самостоятельно подняться со склона Мицульского хребта. Инцидент произошел после того, как люди спустились за собакой и потеряли возможность вернуться обратно.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе МЧС России по Сахалинской области, сигнал о происшествии поступил в службу 112 вечером 29 июня. На место незамедлительно выехали шесть спасателей из поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова. Они прибыли на специально оборудованном автомобиле и оперативно приступили к эвакуации пострадавших.

Спасательная операция завершилась в 00:30. Всех участников происшествия благополучно подняли на смотровую площадку. Медики осмотрели группу и подтвердили, что людям не требуется медицинская помощь. "Собака также не пострадала и была возвращена хозяевам", - добавили в МЧС. В ведомстве напомнили туристам о необходимости соблюдать меры безопасности при посещении горных маршрутов.