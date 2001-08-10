На Сахалине водитель квадроцикла врезался в опору ЛЭП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске квадроциклист попал в аварию, врезавшись в опору электропередач. Мужчина получил травмы и нуждается в медицинской помощи.
Как сообщили ТИА "Острова" в ГИБДД, инцидент произошел в ночь на 29 июня 2025 года на улице Приморской. 31-летний водитель квадроцикла BRP Autlander не справился с управлением при движении в северном направлении. По предварительной информации, мужчина выбрал несоответствующую скорость, что привело к потере контроля над транспортным средством.
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия. Медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в ближайшую больницу. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства ДТП, включая возможное влияние алкоголя или других факторов. Как отметили в Госавтоинспекции, это уже третье подобное происшествие с участием квадроциклов в городе за последний месяц.
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