Водитель "Урала" погиб после аварии в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске грузовик "Урал" врезался в внедорожник и перевернулся в кювет, водитель погиб на месте. Пассажир получил травмы, обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
29 июня 2025 года около 09:45 на улице Южно-Сахалинской, возле дома №5, произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 42-летний водитель грузовика "Урал" не справился с управлением на западном направлении, столкнулся с внедорожником "Isuzu Bighorn" под управлением 63-летнего мужчины, после чего съехал с дороги и перевернулся в кювет.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, водитель "Урала" скончался в больнице от полученных травм, а его 41-летний пассажир находится под наблюдением врачей. Второй участник аварии не пострадал. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, включая возможные причины потери управления.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место ДТП, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Эксперты проверяют техническое состояние обоих автомобилей, а также рассматривают версии о нарушении ПДД или неблагоприятных дорожных условиях.
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