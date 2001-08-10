Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске грузовик "Урал" врезался в внедорожник и перевернулся в кювет, водитель погиб на месте. Пассажир получил травмы, обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

29 июня 2025 года около 09:45 на улице Южно-Сахалинской, возле дома №5, произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 42-летний водитель грузовика "Урал" не справился с управлением на западном направлении, столкнулся с внедорожником "Isuzu Bighorn" под управлением 63-летнего мужчины, после чего съехал с дороги и перевернулся в кювет.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональной ГИБДД, водитель "Урала" скончался в больнице от полученных травм, а его 41-летний пассажир находится под наблюдением врачей. Второй участник аварии не пострадал. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, включая возможные причины потери управления.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место ДТП, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Эксперты проверяют техническое состояние обоих автомобилей, а также рассматривают версии о нарушении ПДД или неблагоприятных дорожных условиях.