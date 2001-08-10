За выходные на Сахалине задержали 26 пьяных водителей и 57 – без прав
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За выходные дни на дорогах Сахалина произошло 5 аварий с пострадавшими, при этом инспекторы ГИБДД выявили 454 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, наибольшую опасность представляли водители в состоянии опьянения и те, кто сел за руль без соответствующих прав.
Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 26 пьяных водителей и 57 автомобилистов, не имевших права управления транспортными средствами либо лишённых водительских удостоверений по решению суда. Нарушителей отстранили от управления, а их автомобили отправили на спецстоянку - всего за указанный период инспекторы изъяли 35 транспортных средств.
Среди других распространённых нарушений: выезд на встречную полосу (17 случаев), управление незарегистрированными автомобилями (4 водителя), непристёгнутые ремни безопасности (18 нарушений) и тонированные стёкла (48 автомобилей). Особое внимание инспекторы уделили безопасности детей - 16 водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Дополнительно сотрудники ГИБДД составили 36 административных материалов на автомобилистов, не оплативших штрафы в установленный срок.
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