За выходные на Сахалине задержали 26 пьяных водителей и 57 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За выходные дни на дорогах Сахалина произошло 5 аварий с пострадавшими, при этом инспекторы ГИБДД выявили 454 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, наибольшую опасность представляли водители в состоянии опьянения и те, кто сел за руль без соответствующих прав.

Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 26 пьяных водителей и 57 автомобилистов, не имевших права управления транспортными средствами либо лишённых водительских удостоверений по решению суда. Нарушителей отстранили от управления, а их автомобили отправили на спецстоянку - всего за указанный период инспекторы изъяли 35 транспортных средств.

Среди других распространённых нарушений: выезд на встречную полосу (17 случаев), управление незарегистрированными автомобилями (4 водителя), непристёгнутые ремни безопасности (18 нарушений) и тонированные стёкла (48 автомобилей). Особое внимание инспекторы уделили безопасности детей - 16 водителей нарушили правила перевозки несовершеннолетних. Дополнительно сотрудники ГИБДД составили 36 административных материалов на автомобилистов, не оплативших штрафы в установленный срок.