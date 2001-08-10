На Камчатке медведь утащил спаниеля в лес, но собака чудом выжила

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ранее появилась информация о выходе медведя к людям в центре Петропавловска-Камчатского. Зверя заметили в районе улицы Джержинской. Одним из тех, кто встретил его, стал пес Арчибаль. Сообщалось, что, зверь схватил спаниеля и утащил его в лес. Однако позже стало известно, что собаке чудом удалось спастись, сообщает ТК "41 Регион".

По словам местных жителей, Арчибаль жив и относительно здоров - отделался повреждением лапы. Как именно хвостатому удалось скрыться от хищника и вернуться домой, остается загадкой.

На место для отслеживания медведя оперативно были направлены госохотинспекторы Минлесохоты Камчатского края и опытные волонтеры-охотники народной дружины ПКГО.