На Камчатке медведь утащил спаниеля в лес, но собака чудом выжила
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее появилась информация о выходе медведя к людям в центре Петропавловска-Камчатского. Зверя заметили в районе улицы Джержинской. Одним из тех, кто встретил его, стал пес Арчибаль. Сообщалось, что, зверь схватил спаниеля и утащил его в лес. Однако позже стало известно, что собаке чудом удалось спастись, сообщает ТК "41 Регион".
По словам местных жителей, Арчибаль жив и относительно здоров - отделался повреждением лапы. Как именно хвостатому удалось скрыться от хищника и вернуться домой, остается загадкой.
На место для отслеживания медведя оперативно были направлены госохотинспекторы Минлесохоты Камчатского края и опытные волонтеры-охотники народной дружины ПКГО.
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