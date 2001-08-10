ГИБДД Сахалина выявила 111 нарушений ПДД за сутки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими, однако сотрудники ГИБДД выявили более сотни нарушений ПДД. Среди нарушителей – водитель в состоянии опьянения, 14 человек без прав и десятки автомобилистов, игнорирующих правила безопасности.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональной Госавтоинспекции, инспекторы задержали и отстранили от управления одного пьяного водителя. Еще 14 человек попались за рулем, несмотря на отсутствие прав или лишение водительского удостоверения по решению суда. Всего за сутки сотрудники ГИБДД пресекли 111 нарушений, включая выезд на встречную полосу, езду с неоформленными автомобилями и перевозку детей с нарушениями.
Кроме того, стационарные камеры видеофиксации зафиксировали 2572 нарушения ПДД. Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, чаще всего водители превышали скорость – таких случаев оказалось 2314. Еще 73 автомобилиста проигнорировали запрещающий сигнал светофора, а 25 – не пропустили пешеходов. В общей сложности инспекторы отправили на штрафстоянку четыре автомобиля и составили 10 административных материалов за неуплату штрафов в срок.
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