На Камчатке банда пытала участника СВО, вымогая два миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае четверо мужчин требовали у участника СВО два миллиона рублей. Под предлогом встречи они заманили военного в лес и избили его алюминиевой битой, пишет ИА "Кам 24", ссылаясь на УМВД России по Камчатскому краю.

В сентябре 2024 года участник СВО проходил курс реабилитации в Петропавловске-Камчатском после ранения. Мужчина получил большую сумму денег и рассказал о выплате 35-летнему знакомому.

"Злоумышленник решил завладеть чужими денежными средствами. Для реализации преступного замысла он привлёк своего знакомого, а тот в свою очередь вовлёк ещё двоих граждан, один из которых ранее был неоднократно судим за имущественные преступления и хулиганство", - говорится в сообщении ведомства.

Преступники заманили военного в лес под предлогом встречи - там они стали требовать два миллиона рублей, а также угрожать физической расправой. По данным МВД, злоумышленники избили его алюминиевой битой. В итоге участник СВО предоставил доступ к банковскому счету - грабители перевели себе 32 тысячи рублей. После пыток потерпевшего отвезли в квартиру одного из бандитов - там его заставили написать фиктивную долговую расписку и заявить о наличии долга на камеру.

На следующий день, после освобождения, пострадавший рассказал о происшествии своему руководству и в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники ФСБ задержали злоумышленников.

Подозреваемым предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой"), также троих преступников обвиняют по статье 161 УК РФ ("Грабеж").