Росгвардия изъяла у сахалинцев шесть единиц оружия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине продолжаются проверки соблюдения правил хранения гражданского оружия. За последнюю неделю сотрудники Росгвардии выявили восемь нарушений и изъяли шесть единиц огнестрельного оружия у недобросовестных владельцев.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инспекторы проверили более 50 мест хранения оружия. Основным нарушением оказалось несоблюдение сроков продления разрешительных документов. В Южно-Сахалинске, Макарове и Томари изъяли четыре охотничьих ружья, владельцы которых вовремя не оформили необходимые бумаги. В Корсакове у гражданина конфисковали ружье из-за отсутствия актуального медицинского заключения, а в Поронайске - травматический пистолет, так как хозяин не прошел проверку знаний по безопасному обращению с оружием.

Параллельно сахалинцы добровольно сдали восемь единиц огнестрельного оружия и 230 патронов. Как рассказали ТИА "Острова" в ведомстве, за неделю сотрудники рассмотрели 91 заявление из 96 поступивших по вопросам оборота оружия и частной охранной деятельности. Росгвардия напоминает владельцам о строгих правилах применения оружия: его можно использовать только для самообороны с обязательным предупреждением нападающего, запрещено применять против женщин, инвалидов и несовершеннолетних. О каждом случае использования оружия необходимо немедленно сообщать в полицию и Росгвардию.