Водитель Mitsubishi Delica не справился с управлением и опрокинулся в кювет на сахалинской трассе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 июня 2025 года на 29-м километре автодороги "Лиственничное-Охотское" произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. В результате аварии пассажир получил травмы, а водитель, не справившийся с управлением, избежал серьезных повреждений.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УГИБДД, 33-летний водитель Mitsubishi Delica двигался в западном направлении, когда потерял контроль над автомобилем. Машина съехала с дороги и перевернулась в правый кювет. В салоне находился 31-летний пассажир, который получил травмы. Медики оказали ему помощь на месте, после чего доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Сотрудники Госавтоинспекции уже начали проверку обстоятельств происшествия. Предварительно, среди возможных причин ДТП рассматривают превышение скорости, техническую неисправность автомобиля или неблагоприятные дорожные условия. На месте работали следственно-оперативная группа и эксперты, которые зафиксировали все детали аварии. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования.