На Сахалине за сутки выявили 140 нарушений ПДД
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине произошло одно ДТП с пострадавшим, а инспекторы ГИБДД выявили 140 нарушений ПДД. Среди задержанных - водители в состоянии опьянения, лишенные прав и те, кто перевозил детей с нарушениями.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, сотрудники ведомства в ходе профилактических рейдов задержали двух нетрезвых водителей и 21 человека, управлявшего машиной без прав либо лишенного водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы составили протоколы на шестерых водителей, не пристегнувших ремни безопасности, семерых - с незаконной тонировкой стекол, и восьмерых, нарушивших правила перевозки детей.
Также к ответственности привлекли двух автомобилистов за езду с неисправным глушителем и еще двоих - за отказ уступить дорогу пешеходам. Еще девять водителей получили штрафы за просрочку оплаты предыдущих нарушений. В общей сложности на спецстоянки отправили восемь автомобилей. Параллельно стационарные камеры зафиксировали 2355 нарушений, большую часть из которых (2144 случая) составило превышение скорости.
Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, автоматические комплексы также запечатлели 23 случая проезда на красный свет, 17 фактов выезда на встречную полосу и 66 нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями. Четыре водителя попались за непропуск пешеходов на переходах.
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