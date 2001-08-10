На Сахалине за сутки выявили 140 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине произошло одно ДТП с пострадавшим, а инспекторы ГИБДД выявили 140 нарушений ПДД. Среди задержанных - водители в состоянии опьянения, лишенные прав и те, кто перевозил детей с нарушениями.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении Госавтоинспекции, сотрудники ведомства в ходе профилактических рейдов задержали двух нетрезвых водителей и 21 человека, управлявшего машиной без прав либо лишенного водительского удостоверения. Кроме того, инспекторы составили протоколы на шестерых водителей, не пристегнувших ремни безопасности, семерых - с незаконной тонировкой стекол, и восьмерых, нарушивших правила перевозки детей.

Также к ответственности привлекли двух автомобилистов за езду с неисправным глушителем и еще двоих - за отказ уступить дорогу пешеходам. Еще девять водителей получили штрафы за просрочку оплаты предыдущих нарушений. В общей сложности на спецстоянки отправили восемь автомобилей. Параллельно стационарные камеры зафиксировали 2355 нарушений, большую часть из которых (2144 случая) составило превышение скорости.

Как рассказали Тихоокеанскому информационному агентству "Острова" в ЦАФАП ГИБДД, автоматические комплексы также запечатлели 23 случая проезда на красный свет, 17 фактов выезда на встречную полосу и 66 нарушений, связанных с непристегнутыми ремнями. Четыре водителя попались за непропуск пешеходов на переходах.