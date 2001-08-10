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08:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В жилом доме Владивостока рухнул лифт

В жилом доме Владивостока рухнул лифт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В жилом доме на улице Сабанеева, 15 во Владивостоке произошла авария - в седьмом подъезде рухнул лифт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Дальневосточные ведомости".

Причиной падения стал обрыв троса. В момент аварии в кабине находилась девушка, которой пришлось вызвать скорую помощь. К счастью, серьезных травм удалось избежать.

Жильцы дома находятся в шоке и опасаются новых инцидентов. По их словам, лифты в этом доме, построенном еще в советское время, давно исчерпали свой ресурс и требуют замены.

"Сегодня на Сабанеева вызывали скорую, может, завтра стоит пригласить прокуратуру?", - задаются вопросом жители дома.

Жильцы неоднократно обращались к председателю ТСЖ с просьбами провести ремонт лифтового хозяйства, однако их обращения остаются без ответа.

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