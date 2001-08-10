Приставы арестовали южносахалинку за долг по алиментам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы Южно-Сахалинска привлекли к ответственности 44-летнюю жительницу города, накопившую более 2 миллионов рублей долга по алиментам на двоих детей. После десятисуточного административного ареста женщине грозит уголовное дело, если она не начнет исполнять обязательства.
Отделение судебных приставов №2 по Южно-Сахалинску (ОСП №2) возбудило исполнительное производство на основании решения Поронайского городского суда. С 2021 года женщина систематически уклонялась от ежемесячных выплат, установленных в процентах от всех видов доходов.
Как сообщает ТИА "Острова" в УФССП по Сахалинской области, должница сознательно переехала из Поронайска в островную столицу, рассчитывая избежать преследования. Однако приставы разыскали ее по новому адресу, доставили в отделение и составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
В суде женщина не смогла представить уважительных причин неуплаты за многолетний период. Мировой судья назначил ей 10 суток административного ареста. В УФССП предупредили: если после отбытия наказания должница не погасит долг и не возобновит платежи, приставы передадут материалы в СК для возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Эксперты отмечают, что это один из крупнейших алиментных долгов в практике региона.
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