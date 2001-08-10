Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция Южно-Сахалинска задержала 45-летнего ранее судимого мужчину по подозрению в краже мобильного телефона у жителя центра для бездомных. Ущерб от преступления составил 6 тысяч рублей, а украденное устройство оперативно изъяли и готовятся вернуть владельцу.

59-летний потерпевший 20 июня 2025 года обратился в дежурную часть городского УМВД с заявлением о хищении сотового телефона. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого - им оказался мужчина без постоянного места жительства, недавно освободившийся из колонии.

Как сообщает ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, преступление произошло днём ранее в центре для лиц без определённого места жительства, где оба мужчины временно проживали. Злоумышленник заметил оставленный на зарядке телефон в коридоре и похитил его, пока хозяин находился в комнате. Позднее он безуспешно пытался продать устройство на улице.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (крача, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Подозреваемого задержали в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время телефон передадут законному владельцу после завершения необходимых процессуальных действий.