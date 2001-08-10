Тихоокеанское
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В Амурской области возбудили дело о многомиллионном хищении при строительстве железной дороги

В Амурской области возбудили дело о многомиллионном хищении при строительстве железной дороги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приамурье прокуратура выявили многомиллионное хищение при строительстве железной дороги. Надзорный орган обнаружил отклонения от проектных решений при отсыпке железнодорожной насыпи и водоотводных сооружений во время возведения второго пути на перегоне Силип - Аносовская, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

На участке использовали не предусмотренные проектом недренирующие грунты. Это, отмечают в надзорном ведомстве, не обеспечивает устойчивость земляного полотна и несущую способность сооружений.

«При этом подрядной организацией получено свыше 50 млн рублей за фактически невыполненные работы по возведению искусственных сооружений и обеспечению устойчивости земляного полотна путем отсыпки скальным грунтом согласно проектной документации. В результате после ввода железнодорожного пути во временную эксплуатацию из-за неустойчивости земляного полотна неоднократно устанавливались ограничения скорости и производилась остановка движения поездов», - говорится в сообщении прокуратуры.

По материалам проверки было возбуждено дело о мошенничестве.

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