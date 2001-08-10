В Амурской области возбудили дело о многомиллионном хищении при строительстве железной дороги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приамурье прокуратура выявили многомиллионное хищение при строительстве железной дороги. Надзорный орган обнаружил отклонения от проектных решений при отсыпке железнодорожной насыпи и водоотводных сооружений во время возведения второго пути на перегоне Силип - Аносовская, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
На участке использовали не предусмотренные проектом недренирующие грунты. Это, отмечают в надзорном ведомстве, не обеспечивает устойчивость земляного полотна и несущую способность сооружений.
«При этом подрядной организацией получено свыше 50 млн рублей за фактически невыполненные работы по возведению искусственных сооружений и обеспечению устойчивости земляного полотна путем отсыпки скальным грунтом согласно проектной документации. В результате после ввода железнодорожного пути во временную эксплуатацию из-за неустойчивости земляного полотна неоднократно устанавливались ограничения скорости и производилась остановка движения поездов», - говорится в сообщении прокуратуры.
По материалам проверки было возбуждено дело о мошенничестве.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
17:40 20 Июня Сахалинец стал мировым рекордсменом по бёрпи с подтягиванием
16:40 19 Июня Обрел любовь и карьерные перспективы: как изменилась судьба участника СВО Дениса Ушакова по возвращении домой
17:15 19 Июня «Помним о важном»: в школах Южно-Сахалинска проходят мероприятия ко Дню памяти и скорби
15:30 6 Июня Рекламные ролики, репортажи и кино: при поддержке аэровокзала «Южно-Сахалинск» островной регион прославится на весь Китай
12:17 18 Июня В селе Ясное горела баня
11:31 16 Июня 1687 жителей Сахалинской области получают от регионального Отделения СФР выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
12:09 19 Июня Развитие скверов, дорожной сети и благоустройство территорий: что обсуждали жители северной части городского округа на встрече с мэром
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?