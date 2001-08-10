В Приморье утонула 12-летняя школьница

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Константиновка во время купания на реке Раздольная утонула 12-летняя девочка. Ведутся поиски тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

Предварительно установлено, что три девочки купались в реке и одну из них стало уносить течением, в результате она утонула. Дети купались без присмотра взрослых.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на поиск тела.

Возбуждено уголовное дело.