Тихоокеанское
информационное агентство
26 Июня 2025
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12:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье утонула 12-летняя школьница

В Приморье утонула 12-летняя школьница

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Константиновка во время купания на реке Раздольная утонула 12-летняя девочка. Ведутся поиски тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

Предварительно установлено, что три девочки купались в реке и одну из них стало уносить течением, в результате она утонула. Дети купались без присмотра взрослых.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на поиск тела.

Возбуждено уголовное дело.

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