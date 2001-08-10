12:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Приморье утонула 12-летняя школьница
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Константиновка во время купания на реке Раздольная утонула 12-летняя девочка. Ведутся поиски тела. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.
Предварительно установлено, что три девочки купались в реке и одну из них стало уносить течением, в результате она утонула. Дети купались без присмотра взрослых.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на поиск тела.
Возбуждено уголовное дело.
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