На Сахалине возбудили дело против 80-летней хозяйки за фиктивную регистрацию мигрантов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 80-летняя хозяйка частного дома оказалась под следствием за организацию фиктивной регистрации иностранцев. Женщина зарегистрировала в своем доме 32 мигранта, которые там никогда не проживали.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской полиции, отдел дознания возбудил уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Следователи установили, что пенсионерка, владеющая домом в пригороде областного центра, сознательно нарушила миграционное законодательство.

Женщина оформила регистрацию 32 иностранных граждан по адресу своего дома, хотя на самом деле не собиралась предоставлять им жилье. Проверка показала, что ни один из зарегистрированных мигрантов никогда не проживал по указанному адресу.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Пенсионерке грозит ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Ведомство напоминает, что подобные нарушения миграционного законодательства подрывают систему контроля за пребыванием иностранцев в России.